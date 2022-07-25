ضبط مرور المنطقة الشرقية قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة الدمام معرضاً سلامة الآخرين للخطر.

وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

عقوبة مخالفة التفحيط

وفي وقت سابق أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.