عبر عدد من الممرضات والممرضين السعوديين، العاملين في منشآت الصحة بالمشاعر المقدسة، عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في هذه الأيام المباركة.

ويشارك في موسم حج هذا العام 1443هـ 1237 ممرضاً وممرضةً سعوديةً قدموا من مختلف مناطق المملكة يتنافسون للمساهمة في إنجاح الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج وإنجاح موسم الحج.

التمريض جاهز في المشاعر المقدسة

من صحة حفر الباطن، إلى مركز صحي مشعر عرفة، قطعت الممرضة السعودية نورة شتيوي العنزي، كل هذه المسافات، للتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، وزيادة خبراتها الميدانية في مجال الخدمات الصحية، والمساهمة مع زملائها وزميلاتها في إنجاح خطة “الصحة” لخدمة الحجاج، وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لهم.

وتضيف العنزي أنها تشارك للمرة الثانية في موسم الحج، وسعيدة بهذه المشاركة، حيث حرصت على المشاركة، خدمة للوطن، وكسباً للأجر في خدمة ضيوف الرحمن.

المشاركة الأولى

ومن الرياض، غادر الممرض معاذ الغامدي، منزل أسرته وأطفاله، متوجهاً إلى مشعر منى، ليسجل مشاركته الأولى في موسم الحج، حيث باشر عمله في مستشفى منى للطوارئ، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن، والمساهمة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج والتيسير عليهم لأداء مناسك الحج.

الممرض هاني أحمد الحازمي، من صحة مكة المكرمة، يشارك للمرة السادسة عشرة، في موسم الحج، مؤكداً أنه يأتي لتأدية واجب وطني، وديني، ولاكتساب الخبرة في تقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن.

مشاركات متكررة

ومن مكة المكرمة، تشارك الممرضة ريم باشهاب للمرة الرابعة عشرة في موسم الحج، مبينه أن سبب تكرار مشاركتها في مواسم الحج، طمعاً في الأجر في خدمة ضيوف الرحمن، وللمشاركة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة، ولما تجده من متعة العمل في مواسم الحج.

أما الممرضة جميلة أحمد الزهراني والتي قدمت من الطائف، للمشاركة في موسم الحج وتحديداً ضمن الطاقم التمريضي في مستشفى جبل الرحمة بعرفة، فقد أكدت أن مشاركتها في موسم الحج هذا العام تأتي للمرة السابعة، معبرة عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ومن مكة المكرمة تشارك الممرضة أريج عبود البشري في موسم الحج للمرة الثامنة، مشيرة إلى أن حرصها يأتي طمعاً في الأجر لخدمة ضيوف الرحمن، ولإنجاح جهود الجهات المعنية، ولإظهار جانب من جهود التمريض الجبارة في مواسم الحج.

بدورها تشارك الممرضة لنا هاني خضر للمرة الرابعة في موسم الحج، وباشرت مهام عملها ضمن القوى العاملة في مستشفى منى الطوارئ، معبرة عن سعادتها بهذه المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.