صدم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، إدارة فريقه برفض مغادرة الفريق الكتالوني في صيف العام الحالي.

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وأصبح مصير نجم برشلونة غامضًا بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لكنه يُصر على البقاء رغم محاولات النادي إقناعه بالرحيل.

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ممفيس ديباي مُصر على البقاء:

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن ديباي أخبر المقربين منه أنه مستمر مع برشلونة، حتى لو تعاقد النادي الكتالوني مع 6 مهاجمين بالإضافة لوجود ليفاندوفسكي.

وكانت صحيفة “سبورت” الإسبانية، قالت يوم 17 يوليو الجاري: إن توتنهام الإنجليزي بات مستعدًّا لدفع 17 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات ممفيس ديباي الذي يفضل الرحيل لفريق كبير بعرض مغري لكنه غيّر رأيه مفضلًا البقاء في صفوف النادي الكتالوني.