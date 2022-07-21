طرحت العلامة التجارية العالمية HONOR اليوم هاتف HONOR X8 5G الجديد في سوق الإمارات، بعد النجاح الهائل الذي حققه هاتف HONOR X8 4G.

بطارية بعمر طويل الأمد

ويتيح HONOR X8 5G لمستخدميه اتصالًا فائقًا بشبكة الجيل الخامس، وبطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير، وأداءً قوياً شاملاً وتصميمًا أنيقًا وعصريًّا، كما تم تجهيز الهاتف ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، يوفر HONOR X8 5G عمر بطارية طويل الأمد دون قلق من نفاذ الشحن لترفيه بلا حدود.

يتميز هاتف HONOR X8 5G بأنه مزود بخاصية اتصال المدى القريب (NFC) والتي توفر ميزة الدفع دون تلامس من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ويوفر طريقة موثوقة وآمنة لإتمام المعاملات، ويعمل بنظام Android 11 مع خدمات Google Mobile Services (GMS).

سعر HONOR X8 5G

والجهاز متوفر الآن بثلاثة ألوان لافتة للأنظار- الفضي تيتانيوم، أسود منتصف الليل والأزرق المحيطي، بسعر 899 درهماً نحو 919 ريالاً سعودياً ومتوفر بداية من اليوم من متجر HONOR الإلكتروني، شرف دي جي، جامبو، أي ماكس، كارفور ومتاجر البيع الأخرى مع الحصول على سماعات HONOR CHOICE Earbuds X هدية بقيمة 149 درهماً.

وصمم HONOR X8 5G بشريحة Snapdragon 5G المليئة بالميزات لبقاء المستخدمين مستمتعين على الدوام، والتي توفر تجربة اتصال 5G ممتازة وكفاءة كبيرة في استهلاك الطاقة، مما يتيح تشغيل الألعاب والتطبيقات بسلاسة والحصول على تجربة مستخدم ذكية.

فتح عدة تطبيقات في نفس الوقت

يوفر هاتف HONOR X8 5G تقنية 6GB + 2GB HONOR RAM والتي تقدم تجربة استخدام بقوة 8 جيجابايت من خلال ذاكرة تخزين عشوائي سعة 6 جيجابايت، مما يتيح للمستخدمين فتح عدة تطبيقات في نفس الوقت دون المساومة على كفاءة الأداء.

وتبلغ مساحة تخزين هاتف HONOR X8 5G 128 جيجابايت مع إمكانية الترقية إلى 1 تيرابايت مع بطاقة تخزين MicroSD الإضافية. ويتيح ذلك للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 10,600 أغنية و 26,500 صورة.

تصميم أنيق وعصري

أما فيما يتعلق بالتصميم، فإن الهاتف الجديد يتميز بتصميم ذي حواف مسطحة وزوايا مستديرة بشكل رائع من جميع الجهات، كما يمكن إمساكه بشكل مريح في الأيدي، ويمكن أن ينزلق بسهولة في حقائب اليد الصغيرة والجيوب، مما يضمن للمستخدمين سهولة حمله واستخدامه دون الشعور بأي ثقل.

ويأتي بتصميم نحيف وأنيق بشكل رائع وثلاثة ألوان مذهلة – أسود منتصف الليل وأزرق محيطي وفضي التيتانيوم، مصمم لعشاق الموضة والأناقة.