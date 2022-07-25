تفاعل المغردون عبر وسم “#رجل_الامن_حسن_المازني”، حيث ناشدوا بسرعة علاجه بعد تعرضه لمرض مفاجئ أثناء القيام بمهامه في موسم الحج.

وأصيب رجل الأمن حسن يحيى حسن المازني بمرض مفاجئ أثناء مهمة موسم الحج وتدهورت صحته وأدخل العناية المركزة في مشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

مناشدات لعلاج رجل الأمن المازني

وناشد المغردون وزير الداخلية للتدخل لإخلاء رجل الأمن حسن المازني لمستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحمد المازني “أخي وابن خالي رجل الأمن حسن المازني تعرض لأزمة صحية أثناء تأدية مهمته في خدمة ضيوف الرحمن في مهمة الحج وبسبب سوء التشخيص ساءت حالته وفقد جميع الحواس ويرقد الآن في العناية المركزة في مستشفى قوى الأمن بمكة ويحتاج إخلاءً عاجلاً لأي مستشفى متخصص”.

وأضاف “تأخرت إحالته من اللجنة الطبية من المستشفى التخصصي بجدة مما سبب تردي حالته ولم يتم التجاوب بشكل عاجل مما سبب إصابته بتصلب لويحي وفيروس على الدماغ أدى إلى إعاقته بشكل كامل مع فقدان السمع والكلام والحركة والبصر”.