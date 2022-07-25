حقق منتخب البحرين فوزًا على منتخب جيبوتي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

منتخب البحرين يتجاوز جيبوتي:

وسجل هدفي منتخب البحرين كل من مبارك محمد وأحمد ضياء خلال مجريات الشوط الأول من عمر المباراة.

وحصل لاعب المنتخب البحريني مبارك محمد على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البحرين لـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب تونس متصدر ترتيب المجموعة الخامسة، ويليهما منتخب جيبوتي بدون رصيد.

ختام كأس العرب لمنتخبات الشباب:

وتختتم مباريات المجموعة الخامسة، بالمباراة التي تجمع بين منتخبي جيبوتي وتونس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العرب لمنتخبات الشباب، في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت مكة المكرمة.