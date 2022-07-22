حقق منتخب المغرب فوزًا على منتخب السودان بنتيجة 4/ 2، في انطلاقة مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.

ملخص مباراة أسود الأطلس ضد السودان:

سجل أهداف منتخب أسود الأطلس كل من ياسين خليفي (هدفين) محمد أخراز وأنس ميموني، بينما جاء هدفا منتخب السودان بواسطة أمجد عصام ومحمد خضر.

ونال لاعب أسود الأطلس محمد دريد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب المغرب لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ويأتي بعده منتخب السودان بدون رصيد، بالتساوي مع منتخب فلسطين الذي يستهل مشواره في البطولة بدءًا من الجولة الثانية.