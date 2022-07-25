حقق منتخب فلسطين فوزًا على منتخب السودان بنتيجة 5/ 3، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

منتخب فلسطين يتجاوز السودان:

سجل أهداف منتخب السودان كل من فوزي عمر وأحمد محمد وأمجد إبراهيم، بينما جاءت أهداف منتخب فلسطين عن طريق محمد محمود ومنير البدارين وقيس الحطاب ومحمد صندوقة وداني درياس.

وحصل لاعب المنتخب السوداني أبكر راتو على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويحتل منتخبا فلسطين والمغرب صدارة ترتيب المجموعة السادسة بـ3 نقاط لكل منهما، يليهما السودان بدون رصيد.

ختام كأس العرب لمنتخبات الشباب:

وتختتم منافسات المجموعة السادسة في كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمباراة التي تجمع بين منتخبي فلسطين والمغرب يوم الخميس المقبل.