حقق منتخب ليبيا فوزًا بهدفين دون رد أمام منتخب لبنان، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

فوز منتخب ليبيا ضد لبنان:

سجل هدفي منتخب ليبيا كل من محمد عادل وعبدالميسر بشينة، وحصل محمد عادل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب ليبيا لـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب الجزائر، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث بدون رصيد.

ختام مجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب:

وتختتم مباريات المجموعة الثالثة في كأس العرب لمنتخبات الشباب باللقاء الذي يجمع بين منتخبي ليبيا والجزائر يوم الأربعاء المقبل، لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور التالي.