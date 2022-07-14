تشهد سلطنة عمان حالة مطرية صيفية متأثرة بمنخفض بحر العرب، الذي يتحول إلى حالة مدارية غدًا الجمعة. وسط تزايد الأمطار والسيول في عدد من الأودية، في ظل تأكيدات بعدم تأثر المملكة بالمتغير الجوي المذكور.

وتداولت عدد من مقاطع الفيديو والصور تظهر تأثر سلطنة عمان بالحالة المدارية؛ ففي وادي خروص بالعوابي، تكاثفت السحب الرعدية، وظهرت آثار الأمطار الغزيرة.

نخيل المضيبي

كما أظهرت المقاطع الأمطار الغزيرة على ولاية المضيبي (الروضة)، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان، في ظل استبشارات بالغيث النافع على نخيل المنطقة.

ولاية صحار



كما سالت الأودية بسد سيح البرير،في وادي عاهن، بولاية صحار، في محافظة شمال الباطنة، بالسلطنة، تأثرًا بغزارة الأمطار.

جنوب القابل

ولا تزال الامطار تهطل بغزارة في جنوب القابل في محافظة الشرقية، التي تعتبر الواجهة الشمالية الشرقية لسلطنة عمان، والمطلة على بحر العرب.

كلها دنيا بحر ماشاءالله جنوب القابل. متداول. الخميس – 14-7-2022 م #مركز_رذاذ #بحر_العرب pic.twitter.com/TfMcAYKS4Q — مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) July 14, 2022

ولاية إبراء

وشهدت منطقة كدير بولاية ابراء، أمطارًا غزيرة نافعة، من الغيث النافع.

ولاية عبري

كما أجرت الأمطار وادي الهجر بولاية عبري، التي تتأثر بغزارة الأمطار منذ وقت مبكر.

وقد تسببت الأمطار في جريان وادي الجبل، في بلاد الشهوم بولاية عبري، في محافظة الظاهرة.

ولاية الرستاق





كما جرت مياه وادي سادق بولاية الرستاق، في محافظة وادي بني غافر، والذي كان أقل تأثرًا بغزارة الأمطار.

وادي سداق بوادي بني غافر. الرستاق. خالد الغافري. الخميس – 14-7-2022 م #مركز_رذاذ #بحر_العرب pic.twitter.com/woTM2RAc7o — مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) July 14, 2022

وقد أشار تطبيق طقس العرب، إلى نشاط للتكونات المحلية على جبال الحجر مع احتمالية توسع النشاط الساعات القادمة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أكد مساء أمس الأربعاء مراقبته لتكون حالة مدارية في بحر العرب يوم الجمعة المقبل.