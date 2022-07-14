تشهد سلطنة عمان حالة مطرية صيفية متأثرة بمنخفض بحر العرب، الذي يتحول إلى حالة مدارية غدًا الجمعة. وسط تزايد الأمطار والسيول في عدد من الأودية، في ظل تأكيدات بعدم تأثر المملكة بالمتغير الجوي المذكور.
وتداولت عدد من مقاطع الفيديو والصور تظهر تأثر سلطنة عمان بالحالة المدارية؛ ففي وادي خروص بالعوابي، تكاثفت السحب الرعدية، وظهرت آثار الأمطار الغزيرة.
من وادي بني خروص. العوابي. متداول. الخميس – 14-7-2022 م #مركز_رذاذ #بحر_العرب pic.twitter.com/nCIxfzbeQr
— مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) July 14, 2022
نخيل المضيبي
كما أظهرت المقاطع الأمطار الغزيرة على ولاية المضيبي (الروضة)، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان، في ظل استبشارات بالغيث النافع على نخيل المنطقة.
#يحدث_الان
امطار الخير على ولاية المضيبي ( الروضه ) الحمدلله#بحر_العرب pic.twitter.com/6HYcMtTVjg
— بدر الحبسي (@Baderalhabsi) July 14, 2022
ولاية صحار
كما سالت الأودية بسد سيح البرير،في وادي عاهن، بولاية صحار، في محافظة شمال الباطنة، بالسلطنة، تأثرًا بغزارة الأمطار.
سد سيح البرير.. عاهن.. صحار
تصويري. سابم العيسائي. الخميس – 14-7-2022 م #مركز_رذاذ #بحر_العرب pic.twitter.com/kLFIgie4bd
— مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) July 14, 2022
جنوب القابل
ولا تزال الامطار تهطل بغزارة في جنوب القابل في محافظة الشرقية، التي تعتبر الواجهة الشمالية الشرقية لسلطنة عمان، والمطلة على بحر العرب.
كلها دنيا بحر ماشاءالله جنوب القابل. متداول. الخميس – 14-7-2022 م #مركز_رذاذ #بحر_العرب pic.twitter.com/TfMcAYKS4Q
— مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) July 14, 2022
ولاية إبراء
وشهدت منطقة كدير بولاية ابراء، أمطارًا غزيرة نافعة، من الغيث النافع.
امطار غزيرة ولله الحمد تشهدها منطقة كدير بولاية ابراء
صالح الجلنداني#مجموعة_شتاء_ماطر#طقس_عمان#بحر_العرب#خريف_صلالة_٢٠٢٢#منخفض_المونسون pic.twitter.com/CYa3j55ya8
— مجموعة شتاء ماطر (@SM_weather) July 14, 2022
ولاية عبري
كما أجرت الأمطار وادي الهجر بولاية عبري، التي تتأثر بغزارة الأمطار منذ وقت مبكر.
جريان وادي الهجر #عبري
خالد الحاتمي#مجموعة_شتاء_ماطر#طقس_عمان#بحر_العرب#خريف_صلالة_٢٠٢٢#منخفض_المونسون pic.twitter.com/MdYJUTsGZP
— مجموعة شتاء ماطر (@SM_weather) July 14, 2022
وقد تسببت الأمطار في جريان وادي الجبل، في بلاد الشهوم بولاية عبري، في محافظة الظاهرة.
📶 الشبكة| مشهد مرئي آخر لجريان وادي الجبل في بلاد الشهوم بولاية عبري.
🗓 الخميس 14 يوليو 2022م.
📸 مصدر الفيديو| @hamedalshuhoomi
#مساء_الخير #صلالة#منخفض_المونسون7
#منخفص_المونسون #بحر_العرب#السلطان_هيثم_يزور_ألمانيا pic.twitter.com/IbxRI90EAf
— شبكة بلاد الشهوم الإعلامية (@bshuhoom) July 14, 2022
ولاية الرستاق
كما جرت مياه وادي سادق بولاية الرستاق، في محافظة وادي بني غافر، والذي كان أقل تأثرًا بغزارة الأمطار.
وادي سداق بوادي بني غافر. الرستاق. خالد الغافري. الخميس – 14-7-2022 م #مركز_رذاذ #بحر_العرب pic.twitter.com/woTM2RAc7o
— مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) July 14, 2022
وقد أشار تطبيق طقس العرب، إلى نشاط للتكونات المحلية على جبال الحجر مع احتمالية توسع النشاط الساعات القادمة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أكد مساء أمس الأربعاء مراقبته لتكون حالة مدارية في بحر العرب يوم الجمعة المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني، عدم وجود مؤشرات بتأثير مباشر للحالة على أجواء المملكة.
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