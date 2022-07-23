بدأت الأجنحة التفاعلية لمنصة “عيشها” استقبال زوارها في عدد من مراكز التسوق في الرياض، وذلك ضمن الحملة التعريفية التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه للتعريف بالمنصة وتطبيقها والقنوات الرقمية الخاصة بها.

ويقدم الجناح التعريفي لتطبيق “عيشها” تجربة فريدة للزوار، في رياض بارك، والنخيل مول؛ تمكنهم من استعراض خدمات التطبيق والمنصة، وتصفح الخرائط التي تستعرض مواقع الفعاليات والمهرجانات والعروض الحية في كافة أنحاء المملكة، والاطلاع على كافة البيانات والتفاصيل، كمواعيد العروض، ونوع الفعالية، وأسعار التذاكر، وغير ذلك.

‎ويضم جناح “عيشها”، الذي يستمر 14 يوماً وسط إقبال متزايد من الزوار؛ تقنيات حديثة وعالية الجودة، كالألواح المدمجة والشاشات التفاعلية، والتي تمنح الزوار تجربة الإثارة والتحدي عبر التفاعل مع محتوى المنصة واختبار معلوماتهم، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات الميدانية المصاحبة للجناح عبر فرقتي المرح والموسيقى، وستنتقل أجنحة عيشها قريبًا إلى عدد من مراكز التسوق في جدة والمنطقة الشرقية.

وتمكن منصة “عيشها”، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، المستخدمين من الحصول على كافة المعلومات عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، فيما تشكل عبر تطبيقها وقنواتها الرقمية مرجعاً معلوماتياً يحوي كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالعروض والفعاليات والمهرجانات، بما في ذلك العروض الحية في المطاعم والمقاهي، وجداولها الزمنية، ونوع العرض ومدته وتاريخ ومكان تنفيذه، وأسماء المؤدين والفنانين، إضافة إلى بيانات التواصل والحجز.

وتأتي مبادرة منصة “عيشها” ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لدعم المنشآت العاملة في قطاع الترفيه، والترويج للأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإتاحة مرجع وتقويم محدث وتفاعلي بطريقة سهلة لاستكشاف كافة المعلومات اللازمة، وصولاً إلى تمكين مؤسسات وشركات القطاع، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتعظيم الأثر الاقتصادي.