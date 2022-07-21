وقعت منصة مكاني و SMC اتفاقية لبيع تذاكر المباريات والفعاليات عبر المنصة الإلكترونية التي تُعنى بخدمات حجز وشراء تذاكر الفعاليات ومباريات كرة القدم.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة البريد السعودي |سبل سعادة المهندس ريان الشريف نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية، فيما وقعها من جانب ” SMC ” خالد الخضير الرئيس التنفيذي للشركة.

بيع التذاكر الإلكترونية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم آلية وأعمال نشاط بيع التذاكر الإلكترونية الخاصة بحضور مباريات كرة القدم السعودية، والفعاليات المقامة في الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض ( مرسول بارك )، وأي فعاليات رياضية أخرى يتم تنظيمها من قبل SMC، وذلك عبر منصة ” مكاني ” الإلكترونية التابعة لمؤسسة البريد السعودي ، وتأتي الاتفاقية امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين سبل والجهات الخاصة، وذلك للارتقاء بخدمة العملاء، والتوسع في الخدمات اللوجستية، بما يتناسب مع استراتيجيات التحول في سبل ومبادراتها وخططها المستقبلية، من خلال إمكاناتها وكوادرها الوطنية.

خدمات مؤسسة البريد السعودي

الجدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي سبل تقديم خدمات بريدية لوجستية عبر منظومة من الشبكات المتعددة، وتساهم في تمكين برامج الحكومة الإلكترونية، وتطوير تعاملاتها، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتيسير تبادلاتها، من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، والعديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.