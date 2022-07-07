يعتبر مشعر منى الأكبر بين المشاعر المقدسة من حيث المساحة؛ فهو واد تحيط به الجبال من الجهتين، الشمالية والجنوبية وجمرة العقبة من جهة مكة المكرمة، ووادي محسر من جهة مزدلفة.

تصعيد الحجاج مشعر منى

وتعرف منى بأنها موضع أداء مناسك الحج ومبيت الحجاج يوم التروية، ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة.

وفي مشعر منى ينتهي أطول طريق مشاة في العالم والذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مرورًا بمزدلفة عبر أربعة مسارات.

وفيه رمى نبي الله إبراهيم الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، كما شهد بيعتي العقبة الأولى والثانية، وفوق ثراه بني مسجد العقبة.

ولخدمة الملايين من ضيوف الرحمن المتوافدين إلى مكة لأداء مناسك الحج، سخرت المملكة الإمكانات كافة، لتوفير كل ما من شانه الإسهام في أداء الحجاج نسكهم براحة وطمأنينة. ومن تلك المشاريع الضخمة مشروع جسر الجمرات، الذي بلغت تكلفته أكثر من أربعة مليارات و200 مليون ريال.