فجرت تقارير إعلامية برتغالية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادٍ سعودي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد خلال صيف 2022.

وكشفت شبكة CNN في البرتغال أن النادي السعودي تقدم بعرض قدره 300 مليون يورو لضم رونالدو موسمين، في حال تأكد رحيله عن اليونايتد. وكان رونالدو طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في صيف العام الحالي رغم تألقه على المستوى الفردي، بسبب شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق. كريستيانو رونالدو يرفض عرض النصر الخيالي:

المفاجأة كانت في ذكر موقع tunisienumerique أن نادي النصر هو من تقدم بعرض الـ 300 مليون يورو حيث سيكون العقد لمدة موسمين، بواقع راتب سنوي يبلغ 250 مليون يورو لمدة موسمين.

بجانب 30 مليون يورو انتقال لمانشستر يونايتد و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “ريكورد” البرتغالية في خبر حصري لها، أن كريستيانو رونالدو رفض عرضًا تبلغ قيمته 280 مليون يورو، من أجل الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

ولفتت الصحيفة البرتغالية إلى أن الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خارج أجندة وطموحات كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.