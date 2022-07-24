لا يزال النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي يبحث عن بديل للاعب السوري عمر السومة، الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الراقي بعد هبوطه لـ دوري يلو.

ويفكر الراقي في ضم اللاعب المصري أحمد حسن ” كوكا” صاحب الـ29 سنة ومهاجم نادي أوليمبياكوس اليوناني كبديل للسومة.

المهاجم المصري لعب في صفوف نادي قونيا سبور التركي بالموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي أوليمبياكوس وتألق بشكل كبير مما دفع الراقي للتفكير في التعاقد معه.

أرقام كوكا بديل السومة

ونجح كوكا في تسجيل أكثر من 100 هدف في مسيرته الاحترافية في أوروبا بواقع 106 هدف في 332 مباراة رسمية في الدوريات التركية واليونانية والبرتغالية على مدار مشواره.

كذلك يملك كوكا القدرة على تحمل الضغوطات الجماهيرية كونه كان ناشئًا في الأهلي المصري وهو ناد ذات شعبية جماهيرية كبيرة ولعبه أيضًا في صفوف نادي سبورتينج براجا البرتغالي أحد الأندية الجماهيرية الكبيرة في البرتغال.

عمر السومة كان قرر الرحيل عن الأهلي للمشاركة في ناد آخر وخوض تجربة احترافية جديدة بعد 8 سنوات قضاها في صفوف الراقي.