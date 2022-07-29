تحذير السفارة

هذه الحالات قد تراها منتشرة في عدد من العواصم الأوروبية، إلا أن تزايدها في لندن دفع سفارة المملكة، مؤخرًا، لتحذير المواطنين من هذه العمليات، داعية إلى عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مقتنيات ثمينة.

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وروى عدد من السعوديين الذين يزورون العاصمة البريطانية كسائحين، قصصًا لسرقتهم من قبل عصابات منظمة تستغل وجود السائحين وزحامهم في مراكز التسوق.

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وقالت مواطنة إنها أثناء تواجدها في شارع أوكسفورد الذي كان مزدحمًا، تمت سرقتها بينما كانت تضع حقيبة اليد على كتفها حيث تم قص ذراع الشنطة، ولم تنتبه للأمر إلا بعد السرقة.

وسجلت الشرطة البريطانية 24 ألف جريمة سرقة خلال هذا العام، فيما بلغت ذروتها بين عامي 2019و 2021 لتتجاوز ال40 ألف سرقة مسجلة.

نصائح من المواطنين

وأكد مواطن آخر، أنه أخذ بعض الاحتياطات خشية أي سرقة من الممكن أن تحدث، مثل الخروج بالهاتف فقط واستخدامه في الدفع الإلكتروني. بينما وجهت أخرى نصيحة عدم ارتداء أي “براندات” من الذهب والإكسسوارات المبالغ فيها لعدم سرقتها، ووضع الحقيبة في الوسط.