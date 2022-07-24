لحظات ندم وأسى عاشها “أبوخالد” بعدما غرق في عالم غسل الأموال، من أجل تقديم المساعدة للآخرين، لكنه لم يكن يعلم أن النهاية ستكون مؤلمة.

#مفترق_طرق | بمخالفته للنظام من أجل تقديم المساعدة للآخرين.. "أبوخالد" يغرق في عالم غسل الأموال. #قناة_SBC pic.twitter.com/Nw98l65LIl — SBC channel (@SBC_Channel) July 24, 2022

وروى أبو خالد قصته مع غسل الأموال وكيف انتهى به الحال للسجن والحبس، حيث عاش فترات صعبة من الندم والحزن.

لحظات ندم وأسى

ووصف خلال حديثه عبر برنامج “مفترق الطرق” المذاع على قناة SBC، أصعب اللحظات التي مرت عليه قائلًا: “خلال فترة إيقافي حتى صدور الحكم كانت من أصعب الأوقات وعشت لحظات قلق وندم وأسى، وتمنيت لو محيت السنين اللي تورطت فيها بهذا العمل”.

وأشار إلى أن أكثر شيء أثر به أن والدته كانت مريضة بينما هو كان غارقًا في عالم غسل الأموال، وعلى الرغم من أن علاقته بها كانت قوية إلا أنه انشغل عنها، حتى كانت الصدمة بعدما علم بنبأ وفاتها، قائلًا: الحزن اللي طالني كان شديدًا، وكنت أتمنى أطلع وأشوفها وأجلس معها مثل ما كنت”.