أعلنت منظمة الصحة العالمية، وفاة أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر الشديدة التي ضربت إسبانيا والبرتغال.

وفاة أكثر من 1700 شخص

وقال رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كليوغي، في بيان صادر عنه، إن 1700 شخص على الأقل توفوا نتيجة موجة الحر الحالية في إسبانيا والبرتغال.

وأضاف: “في العام الجاري شهدنا 1700 حالة وفاة غير ضرورية خلال موجة الحر في إسبانيا والبرتغال فقط”، معربًا عن قلقه من أن حرائق الغابات تقع حاليا حتى في الشمال، وخاصة في الدول الاسكندنافية.

وأشار إلى أن حرائق الغابات قضت على 41 منزلاً في لندن في الأسبوع الجاري.

موجة حر غير طبيعية في أوروبا

ويعاني عدد من دول أوروبا في الفترة الأخيرة من موجة حر غير طبيعية، أدت إلى نشوب حرائق بالغابات فيها التي التهمت آلاف الهكتارات.

وتعمل فرق الإنقاذ في الدول التي اجتاحتها الحرائق مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وضع خطط لاحتواء النيران من أجل منعها من التمدد لمناطق التجمعات السكنية.

وقال المتحدث باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية، روبرت ستيفانسكي، إن درجة الحرارة في أوروبا ستبقى مرتفعة حتى منتصف الأسبوع القادم.