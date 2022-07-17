شبت حرائق غابات في مناطق بجنوب غرب فرنسا وإسبانيا اليوم ما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الأمر الذي وضع السلطات في حالة تأهب في مناطق واسعة من أوروبا.

وأوضحت السلطات المحلية الفرنسية في بيان لها أنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من منطقة جيروند الفرنسية بحلول صباح اليوم، حيث يحاول أكثر من 1000 من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.

إخماد سلسلة حرائق:

وفي إسبانيا المجاورة يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد سلسلة من الحرائق نشبت اليوم في أعقاب أيام من ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد إذ بلغت 45.7 درجة مئوية.

وتسببت موجة الحر التي استمرت قرابة أسبوع في وفاة 360 شخصا وفقا للأرقام الصادرة عن معهد كارلوس الثالث الصحي.

وأكدت أجهزة الطوارئ في منطقة ميخاس أنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم بسبب حريق غابات كبير بالقرب من البلدة الواقعة في إقليم ملقة والتي تعد من المقاصد الشهيرة للسائحين الأوروبيين.

قتلى جراء الحرائق:

فيما نشبت حرائق في أجزاء من منطقة إكستريمادورا بالقرب من الحدود البرتغالية، حيث تم نشر أفراد من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية في المنطقة للمساعدة في التصدي لألسنة اللهب إلى جانب وسط منطقة قشتالة وليون.

في حين قالت وزارة الصحة البرتغالية إن 238 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة موجة الحر في الفترة ما بين 7 و13 يوليو الجاري معظمهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.