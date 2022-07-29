تسبب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني في إثارة القلق لزملائه قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي الودية القادمة.

وكان نجوم الريال، عادوا أمس الخميس للتدريبات بعد حصولهم على راحة أول أمس الأربعاء، لكن النجم الكرواتي لم يشارك في التدريبات.

سبب غياب النجم الكرواتي عن التدريبات

وذكرت إذاعة Cadena Ser الإسبانية أن النجم الكرواتي لم يشارك في التدريبات أمس الخميس بسبب معاناته من الحمى.

وأضافت أن مودريتش يُعاني من إصابة بنزلة برد، وخضع لفحص “فيروس كورونا”، وجاءت نتيجته سلبية، لكن الطاقم الفني بقيادة المدير النفي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، فضل إراحته من المشاركة في المران، للتعافي جيدًا.

خاض الفريق الإسباني مباراتين وديتين خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، وخسر أمام برشلونة بهدف دون رد، فيما تعادل مع كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-2.