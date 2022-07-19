أكد الخبير في الطقس والفلك خالد الزعاق، أن يوم الاثنين القادم هو أول موسم المرزم.

يوم الاثنين القادم :

أول موسم المرزم وفيه يبدأ وقت الظهر بالتراجع التدريجي لمدة أربع شهور تقريباً ، فنحن الآن نعيش في أقصى وقت له

وفي شهر أكتوبر يكون الظهر في أبكر وقت له

pic.twitter.com/sDndOCaEqV — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 19, 2022

بدء موسم المرزم:

وتابع الزعاق عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن موسم المرزم يبدأ فيه وقت الظهر بالتراجع التدريجي لمدة أربعة أشهر تقريبًا، مضيفًا: “نحن الآن نعيش في أقصى وقت له”.

ولفت إلى أنه في شهر أكتوبر يكون الظهر في أبكر وقت له.

تغير مواقيت الصلاة:

وكان الزعاق قد أكد أن مواقيت الصلاة تتغير بالزيادة والنقصان؛ بسبب كروية الأرض وميل الشمس، عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء فعلًا تتغير مواقيتها بسبب ثبات شروق وغروب الشمس.

وأردف أن أهم ميقات يبنى عليه بقية مواقيت الصلاة هو وقت الزوال والذي تصل فيه الشمس إلى أقصى ارتفاع لها وهو وقت الظهر.