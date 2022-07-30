يبدو أن موسى المحياني، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استقر على البقاء في الأهلي، رغم مطالبة جماهير الراقي برحيله بسبب هبوط الفريق لدوري يلو.

المحياني مستمر:

وسيبقى المحياني في النادي ولا يريد الاستقالة من منصبه؛ من أجل استكمال مشروعه، بإعادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج بحسب ما ذكره الإعلامي عبدالرحمن الجماز.

وأضاف الجماز: “أثق بقدرات الرائع موسى المحياني، في تنفيذ مشروعه؛ لإعادة قلعة الكؤوس بعيدًا عن ضجيج الأهلي”.

وأشار الجماز إلى أن هذا الضجيج، لم يجلب للنادي الأهلي؛ سوى التحزبات والانقسامات، التي دمّرت الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن الراقي هبط لدوري يلو، بعدما تعادل مع نادي الشباب في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري المحترفين موسم 2021/ 2022.