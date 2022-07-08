يحين موعد أذان الظهر في مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 12:26 بحسب توقيت أم القرى فيما سيحين موعد الأذان في المدينة المنورة عند الساعة 12:27.

وسيكون موعد أذان الظهر في الرياض عند الساعة 11:59، وفي بريدة عند 12:10 ، وفي الدمام عند الساعة 11:45 وفي أبها عند الساعة 12:16.

تدفق الحجيج على مسجد نمرة

من جهة أخرى بدأت جموع الحجيج في التوافد على مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بعد الاستماع إلى خطبة عرفة التي يلقيها هذا العام الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء.

وتوافد الحجيج على المسجد عبر 64 باباً لتفادي الزحام والتدافع وتم تخصيص قسم من المسجد للرجال وقسم آخر للنساء.