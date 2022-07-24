كشف المختص بشؤون التعليم محمد الزارع، أن من شملتهم حركة النقل الخارجي، وتحقق لهم النقل لا يتاح لهم ترتيب شرائح القطاع الذي نقلوا إليه الآن.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “من شملتهم حركة النقل الخارجي وتحقق لهم النقل لا يتاح لهم ترتيب شرائح القطاع الذي نقلوا إليه الآن بل بعد اعتماد نتيجة الحركة في 28–12 ويلزمهم الدخول لنظام نور و ترتيب الشرائح”. وأكمل: “من يدخل الآن يجد شرائح ومدارس القطاع السابق وذلك بسبب عدم اعتماد نتيجة الحركة”.

حركة النقل شملت 33900 معلم ومعلمة

وأعلنت وزارة التعليم مساء أمس السبت، نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ، والتي شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وقد أعلنت الوزارة اليوم نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.

وشملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.