يبدو أن نادي برشلونة الإسباني في طريقه لحسم صفقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رغم تمسك إدارة بايرن ميونيخ الألماني باستمراره.

قيمة حسم صفقة انتقال ليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية: “إدارة بايرن فوجئت بقلة الأنباء الواردة من برشلونة بشأن هذه الصفقة، ونفت تقدم برشلونة بأي عروض جديدة لحسم الصفقة”..

وأضافت الصحيفة الألمانية: “بايرن كان يريد بيع ليفاندوفسكي مقابل 75 مليون يورو، ولكنه نزل بسقف مطالبه إلى أكثر من 50 مليون يورو”.

وتابعت: “إقناع بايرن ميونيخ بالتفاوض يبقى ميزة حصل عليها برشلونة، لكن النادي الإسباني يرفض تماما رفع عرضه المالي عن 40 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين أخرى كحوافز مالية”.

ولفتت “بيلد”، إلى أن مسؤولي نادي برشلونة يرفضون تحريك العرض المالي، في الوقت الذي غضب فيه بايرن ميونيخ من الحرب العلنية التي أشعلها ليفاندوفسكي ضد الإدارة.

موعد حسم الصفقة

وواصلت الصحيفة الألمانية قائلة: “كل شيء يشير إلى أن ليفاندوفسكي سينتظم في معسكر الإعداد للموسم الجديد، ما لم تحدث مفاجأة كبيرة”.

وأشارت إلى أن المشكلة الرئيسية هي أن برشلونة يجب أن يطبق رافعته الاقتصادية الثانية للحصول على الأموال المتاحة للصفقة، وهذا لن يحدث حتى الأسبوع الثاني من يوليو الجاري.

ومن جانبه، تواصل رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، بشكل شخصي مع المهاجم البولندي لطمأنته وشرح الموقف، وأكد له أيضا أنهم سيوقعون معه بشكل مؤكد.