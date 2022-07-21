تُستكمل مباريات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا والمقامة حاليًّا في السعودية بإقامة مباراتين اليوم الخميس.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي الجزائر ولبنان في الخامسة عصرًا بتوقيت المملكة في المحالة، أما المباراة الثانية بين منتخبي مصر وعمان في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.

نتائج مباراتي الأربعاء في كأس العرب للشباب:

وكانت مباراتي أمس الأربعاء في افتتاح البطولة، انتهت بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الموريتاني بهدفين دون رد أحرزهما كل من عبدالملك العميري وعبدالله رديف، بينما تعادل منتخب الأردن مع المنتخب الإماراتي بهدف لكل فريق.

وكان انطلاق كأس العرب لأول مرة عام 1983، إذ استضافت المغرب النسخة الأولى منها، بينما حسم منتخب العراق أول مباراة نهائية.

ويُعد المنتخب السعودي الأكثر تتويجًا بالتساوي مع المغرب برصيد لقبين لكل منهم في البطولة.