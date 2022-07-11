يستعد المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب لـ الشباب التي تنطلق في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخبًا.

وسيواجه الأخضر الشاب منتخب موريتانيا يوم 20 يوليو في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، ثم يواجه المنتخب العراقي يوم 26 يوليو في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة.

مجموعات بطولة كأس العرب

ويتواجد الأخضر بالمجموعة الأولى مع منتخبي ” العراق وموريتانيا” بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات ” الإمارات والأردن واليمن”، وفي المجموعة الثالثة ضمت منتخبات ” الجزائر ولبنان وليبيا” وفي المجموعة الرابعة ” مصر وعمان والصومال”.

وفي المجموعة الخامسة ” تونس وجيبوتي والبحرين” وفي المجموعة السادسة منتخبات ” المغرب وفلسطين والسودان”.

يذكر أن نسخة 2021 من البطولة كانت أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، وفاز بها المنتخب السعودي على حساب منتخب الجزائر.