أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، ممن لديهم حالات طارئة، حيث تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين، مؤكدة ضرورة الحصول على موعد إلكتروني عبر منصة أبشر.

الاستفادة من خدمة تواصل

ونوّهت الجوازات بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصتي أبشر ومقيم.

مواعيد الجوازات

وقد تم تحديد مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للجدول التالي: