أثار تحديث أجراه تطبيق “سناب شات” قلق الآباء والأسر بشأن سلامة أطفالهم، وذلك بعد إتاحة ظهور موقعه المتواجد فيه وعنوانه.

ميزة كشف الموقع وعنوانه

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أطلق “سناب شات” ميزة تسمى “Snap Map”، وتتيح للآخرين معرفة موقع الشخص الحالي، كما تقوم بحساب المدة التي يستغرقها للوصول إلى وجهته.

وتسمح هذه الخاصية لأي مستخدم على “سناب شات” بالنقر فوق أي شخص لإظهار موقعه بالتحديد، مع كشف عنوان الشارع، الذي يتواجد فيه، ما أثار قلق الأسر حيث من الممكن الكشف بطريق الخطأ عن عنوان أطفالهم للغرباء في الإنترنت.

وحذر خبراء في مجال السلامة الإلكترونية الآباء من “ميزة الخريطة”، خاصة بعد الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في ملبورن بأستراليا، حيث استخدم مجموعة من المراهقين ميزة مشابهة للاعتداء.

طريقة لتعطيل الخاصية

ولفتت “ديلي ميل”، إلى أنه من حسن الحظ، يمكن تعطيل الخاصية من خلال تفعيل “وضع الشبح” (Ghost Mode) أو إيقاف تشغيل “الموقع الدقيق” (Precise Location) في إعدادات الهاتف.