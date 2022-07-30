استعرض الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، ميزة جديدة على واتساب تخص إمكانية حذف مدير المجموعة (الجروب) لرسائل الأعضاء في أي وقت.

اهلين بالمشاكل 😂

مدير القروب راح يقدر يحذف رسائل الاعضاء في اي وقت 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/uQlE79vClh — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) July 30, 2022

ونشر الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو يستعرض تلك الميزة.

ميزة جديدة:

وتطور إدارة واتساب ميزة جديدة تسمح بالتواصل مباشرة مع المستخدمين، وذلك عقب التخلي عن طريقته المعتادة لإبلاغ المستخدمين بالتغييرات التي يجريها داخل التطبيق، والتحدث مباشرة مع مستخدميه، عبر إرسال رسائل خاصة لهم داخل التطبيق.

وسيقوم حساب واتساب بإطلاع المستخدمين بشكل مكتوب على أحدث الميزات التي تم إطلاقها، بالإضافة إلى توجيه النصائح والحيل لتحسين تجربة الاستخدام داخل التطبيق. كما سيقوم بالتعبير عن رأيه وإرسال معلومات تتعلق بسياسات الخصوصية والأمان التي يعتمدها.