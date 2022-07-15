أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يفكر في مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان الموسم الأول للنجم الأرجنتيني لم يكن جيدًا كما كان يتصور بسبب خيبة الأمل التي عانى منها الفريق في دوري أبطال أوروبا.

رغم كل ذلك يدرس مسؤولو نادي “بي إس جي”، يدرس بالفعل تمديد عقد الأرجنتيني حتى عام 2024 على الأقل.

ميسي يفكر في الرحيل:

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: رغم تمسك باريس سان جيرمان بالإبقاء على النجم الأرجنتيني لكن الأخير سيلمح بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

وربما يفكر النجم الأرجنتيني في إنهاء مسيرته بـ الدوري الأمريكي خلال العام أو العامين القادمين.