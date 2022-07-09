قال البرازيلي ميشايل لاعب نادي الهلال: إن جماهير أزرق الرياض تنطلق اسمه بشكل خاطئ، مضيفًا أنها تحبه كثيرًا، وهو يقدر هذا الأمر.

وتحدث لاعب الهلال في تصريحات إعلامية عبر Viva Sport قائلًا: “جماهير أزرق الرياض تحبني كثيرًا وعندما أصل للملعب ينطقون اسم ميشيل، الاسم خاطئ والحقيقي هو ميشايل أو ميشائيل ولكنني أتركهم ينطقون الاسم كما يريدون”.

هل يرفض اللاعب استكمال عقده مع الهلال ؟

وفي وقت سابق، قال موقع Bolavip البرازيلي في مفاجأة مدوية: إن اللاعب البرازيلي قرر عدم شراء تذكرة العودة إلى السعودية مفضلًا البقاء في البرازيل والانضمام لأحد الأندية البرازيلية بالفترة المقبلة، بجانب أن وكيل أعماله يرغب في إيجاد عرض له من ناد برازيلي بالفترة القادمة.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 سنة كان انضم إلى أزرق الرياض في يناير الماضي قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.