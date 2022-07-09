يبدو أن اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، يرفض استكمال مسيرته مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تصرف مفاجئ من ميشايل:

وقال موقع Bolavip البرازيلي في مفاجأة مدوية: إن اللاعب البرازيلي قرر عدم شراء تذكرة العودة إلى السعودية مفضلًا البقاء في البرازيل والانضمام لأحد الأندية البرازيلية بالفترة المقبلة، بجانب أن وكيل أعماله يرغب في إيجاد عرض له من ناد برازيلي بالفترة القادمة.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 سنة كان انضم إلى أزرق الرياض في يناير الماضي قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

وعانى ميشايل في فترة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ولمدة شهر من عدم المشاركة بصورة أساسية مع الهلال.

إقالة جارديم وتعيين المدرب رامون دياز أنقذ مسيرة لاعب فلامنجو السابق مع الهلال حيث شارك اللاعب بصورة شبه أساسية، وتألق في مباريات مهمة مثل مواجهة الاتحاد في جدة، حيث سجل هدفين في شباك الاتحاد، وصنع هدفًا في مباراة الفيصلي بالجولة الأخيرة من دوري المحترفين يوم 27 يونيو الماضي.

يذكر أن اللاعب البرازيلي كان تُوج بأول بطولة له مع الهلال وهي دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.