زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة في مشعر منى, حيث كان في استقباله معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل وعدد من قيادات الوزارة.

خدمة ضيوف الرحمن

واطمأن سموه على الحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم خلال حج هذا العام ١٤٤٣هـ، مستمعًا لشرح عن مهام مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة، مطلعًا على جهود الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن ومنها تقديم الخدمة لأكثر من 53 ألف حاج، و إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية، و8 عمليات قلب مفتوح، وتقديم أكثر من 1800 خدمة رعاية طبية عن طريق المستشفى الافتراضي بالرياض.