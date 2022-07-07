أعلن نجم التنس الإسباني رفائيل نادال عن انسحابه من بطولة ويمبلدون وذلك قبل خوضه مباراة دور نصف النهائي بسبب الإصابة.

وكان النجم الإسباني صاحب الـ36 عامًا عانى من إصابة في البطن خلال مباراته أمام الأمريكي تايلور فريتز في ربع نهائي بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام في الموسم الحالي.

نادال ينسحب قبل دور نصف النهائي

وقال النجم الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ” لا يمكنني اللعب بهذه الحالة، لا يمكنني المجازفة والابتعاد لشهرين أو ثلاثة بعد ذلك بسبب الألم”.

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وبسبب تلك المباراة الماراثونية التي امتدت لـ 4ساعات و 20 دقيقة لم يتعاف اللاعب الإسباني من إصابته بشكل كامل، وذلك قبل مواجهة الأسترالي نيك كيريوس في دور نصف النهائي.

يذكر أن نادال كان قال قبل انسحابه رسميًا: “جسدي بشكل عام في حالة جيدة، منطقة البطن ليست في حالة جيدة، كان علي إيجاد طريقة لتسديد ضربات الإرسال بشكل مختلف بعض الشيء”.