دخل ناديان فرنسيان مع نادي النصر لضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة EL Nacional الإسبانية أن ناديي أوليمبيك ليون ومارسيليا الفرنسيين رغبا في ضم اللاعب البوسني حيث تواصلت إدارة الناديين مع نادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب.

شرط برشلونة للتفريط في بيانيتش !

وبرشلونة ينتظر فقط عرضًا رسميًا من النصر للسماح للاعب البوسني بالرحيل خاصة أن أصفر الرياض لم يرسل حتى الآن أي عرض لنادي برشلونة.

وفي حال لم ينجح النصر في التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، فإن بيانيتش قد ينتقل عندها، إلى أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية.

الإعلامي سانتي أونا ذكر أن أصفر الرياض مهتم بضم البوسني ميراليم نجم برشلونة والذي لعب في الفترة الماضية مع نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

وتُقدر قيمة الصفقة بين 7 ملايين أو 8 ملايين دولار في حال إتمامها.