نشر حساب نادي الكوكب الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي عبر “تويتر” تغريدة أثارت الجدل عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بيان :

لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي #رونالدو كريستيانو @Cristiano

اللاعب خارج حساباتنا تماما #الكوكب_فخر_الخرج pic.twitter.com/hpAO99TFKr — نادي الكوكب السعودي (@alkawkabfc) July 14, 2022

وقال حساب النادي: “لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي رونالدو، اللاعب خارج حساباتنا تمامًا”.

وفي وقت سابق، فجرت تقارير إعلامية برتغالية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادٍ سعودي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد خلال صيف 2022.

عرض مُغري لـ رونالدو:

وكشفت شبكة CNN في البرتغال أن النادي السعودي تقدم بعرض قدره 300 مليون يورو لضم رونالدو موسمين، في حال تأكد رحيله عن اليونايتد.