نشر حساب نادي الكوكب الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي عبر “تويتر” تغريدة أثارت الجدل عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
بيان :
لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي #رونالدو كريستيانو @Cristiano
اللاعب خارج حساباتنا تماما #الكوكب_فخر_الخرج pic.twitter.com/hpAO99TFKr
— نادي الكوكب السعودي (@alkawkabfc) July 14, 2022
وقال حساب النادي: “لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي رونالدو، اللاعب خارج حساباتنا تمامًا”.
وفي وقت سابق، فجرت تقارير إعلامية برتغالية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادٍ سعودي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد خلال صيف 2022.
عرض مُغري لـ رونالدو:
وكان رونالدو طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في صيف العام الحالي رغم تألقه على المستوى الفردي، بسبب شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.
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