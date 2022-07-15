يبحث نادي النصر عن ضم البوسني ميراليم بيانيتش، نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العالمي لم يحسم الصفقة إلى الآن مما دفع ناديًا أوروبيًّا عريقًا للدخول في الصفقة والتفاوض لضم نجم برشلونة.

كيف سيضم غلطة سراي اللاعب بيانيتش ؟

موقع Ajansspor أفاد أن غلطة سراي التركي سيتنافس مع أصفر الرياض بقوة لضم اللاعب البوسني، حيث سيستغل تأخر أصفر الرياض في حسم الصفقة ليحسمها لمصلحته في النهاية.

وذكر الإعلامي سانتي أونا أن أصفر الرياض مهتم بضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة والذي لعب في الفترة الماضية مع نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

الصحفي المشهور والمتخصص في أخبار الانتقالات أكرم كونور ذكر أن النصر على استعداد لدفع راتب سنوي يتراوح من 7 إلى 8 ملايين دولار أمريكي لإقناع اللاعب البوسني بالانضمام إلى النصر.