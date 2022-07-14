فجرت تقارير إعلامية برتغالية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادٍ سعودي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد خلال صيف 2022.

وكشفت شبكة CNN في البرتغال أن النادي السعودي تقدم بعرض قدره 300 مليون يورو لضم رونالدو موسمين، في حال تأكد رحيله عن اليونايتد.

لماذا طلب رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد ؟

وكان رونالدو طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في صيف العام الحالي رغم تألقه على المستوى الفردي، بسبب شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.

وقالت صحيفة AS الإسبانية: إن نادي تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض مالي قدره 16 مليون ونصف المليون يورو لضم رونالدو من صفوف اليونايتد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها المنشور أن إدارة الشياطين الحمر حددت سعر رونالدو بـ15 مليون يورو، بالإضافة إلى أن المدرب الجديد إيريك تين هاج لا يمانع فكرة رحيل الدون.