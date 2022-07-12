كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عن أول صور ملونة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

أول صور ملونة للكون

وحسب “روسيا اليوم”، جرى بث هذه الصور خلال إحاطة في البيت الأبيض بحضور الرئيس جو بايدن ومسؤولي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).

وتعد هذه هي أول صور بالأشعة تحت الحمراء من تلسكوب جيمس ويب، والتي تظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات بعيدة وسدم مضيئة بالإضافة إلى كوكب غازي عملاق بعيد.

تعليق الرئيس بايدن

وعلق بايدن بالقول: “اليوم سنلقي نظرة على أول ضوء يسطع من خلال تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى تدور حول نجوم بعيدة عن عالمنا، إنه أمر مذهل بالنسبة لي”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أضاف بايدن أن التعاون الدولي الذي ينطوي عليه تصميم وإطلاق التلسكوب “يجسد كيف تقود أمريكا العالم بالشراكة مع الآخرين”.

رؤية أعمق للكون

ووصل تلسكوب جيمس ويب JWST إلى مداره النهائي حول الشمس على بعد حوالي 930.000 ميل من مدار الأرض في يناير 2022، حيث تم إطلاقه خلفا للتلسكوب “هابل”، في مهمة لاستكشاف تاريخ الكون.

وتسمح التحسينات التكنولوجية للمركبة الأرضية للتلسكوب والمسافة مع الشمس للعلماء برؤية أعمق بكثير في الكون وبتفاصيل أكبر.

ويعد تلسكوب جيمس ويب، هو أقوى مرصد تم وضعه في المدار، ويكشف عن “أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء لنشأة الكون” على الإطلاق ، بالنظر إلى ما يزيد عن 13 مليار سنة.