كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال رفض أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للأسر التي سبق لها التقديم.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين، عبر حساب الوزارة، مفاداه: قدمت على الضمان المطور وظهرت النتيجة غير مؤهل وقدمنا من جديد..ما الحل؟.

وأوضحت الوزارة، أن نتيجة الأهلية تظهر للأسرة في الضمان الاجتماعي المطور بشكل كامل، مبينةً أنه إذا كانت النتيجة “غير مؤهل” فيمكن حينها تقديم اعتراض.

الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور

وتابعت أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال الدخول على الحساب في المنصة، ثم النقر على “الأهلية والاستحقاق”، وستظهر نتيجة الأهلية مضمنة سبب عدم الأهلية إن وجد، وأيقونة “تقديم اعتراض”.

وتابعت الموارد البشرية : “تظهر نتيجة الأهلية للأسرة بشكل كامل ومتى كانت النتيجة غير مؤهل يمكنك تقديم اعتراض من خلال الدخول على حسابك في المنصة ثم الأهلية والاستحقاق وستظهر نتيجة الأهلية مضمنة سبب عدم الأهلية إن وجد، وأيقونة تقديم اعتراض”.

شروط عمل المواطن بوظيفتين في القطاع الخاص

من ناحية أخرى، حددت وزارة الموارد البشرية، شرطًا لعمل المواطن بوظيفتين في القطاع الخاص في آن واحد، ردًا على سؤال ورد إلى حساب “العناية بالعملاء” التابع للوزارة، والذي قال: “هل مسموح العمل في شركتين في التأمينات؟”.

وبيّنت الوزارة أنه بإمكان المواطن الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، لافتة إلى أنه يتم احتساب نسبة التوطين على منشأة واحدة فقط.