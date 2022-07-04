وجه مصطفى بصاص لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى ماجد النفيعي رئيس الأهلي وطالبه بالاستقالة، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وسط صدمة من مشجعي الراقي.

وقال بصاص في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat : ” الأفضل لك تستقيل، أعتقد أن الأمر انتهى ما في أحد يريد استمرارك”.

تصرف جديد صادم من ماجد النفيعي

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن صدمة جديدة لـ جماهير النادي الأهلي بسبب تصرف جديد من ماجد النفيعي رئيس النادي.

أعضاء مجلس الإدارة في النادي الغربي الأخضر طالبوا الرئيس بإقالة المدير التنفيذي موسى المحياني وأنهم لن يستمروا في حالة استمراره، ويبدو أن الرئيس لا يزال مقتنعًا باستمرار المدير التنفيذي، وفقًا للإعلامي عناد الرشيد.

وفي وقت سابق، القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش كشف عن الجهة الوحيدة التي لها حق في حل مجلس إدارة النادي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” أمس الجمعة: “حل مجلس الإدارة بيد وزارة الرياضة، لا جمعية عمومية ولا جمهور ولا استقالة”.