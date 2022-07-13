يبدو أن اللاعب الصربي ليوبومير فيجسا تسبب في توريط إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في مبلغ مالي ضخم، وذلك بعد رحيله عن الفريق في العام الماضي.

وكان فيجسا صاحب الـ34 عامًا رحل عن الراقي في العام الماضي، وانضم لنادي بارتيزان بلغراد الصربي.

تفاصيل مستحقات فيجسا مع الأهلي:

القانوني أحمد الشيخي قال عبر حسابه في “تويتر”: “فسخ الراقي عقد فيجسا مقابل 13 مليون ريال كدفعات وتعثر في دفع أول قسط منها مما فعّل بند التسريع بالاتفاقية، الأهلي أعلن أن مداخليه صفر وسوف تأتينا دفعة قريبًا لم يحدد النادي مصدرها وسوف نسدد، الفيفا أخبر النادي أنه يجب عليه دفع الـ13 مليون وسيكون هناك غرامة يومية قدرها 1805 ريالات في حال لم يتم الدفع، بالتوفيق لـ الأهلي ولكل الأندية”.

جدير بالذكر أن الراقي هبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى ورحل عن صفوفه كل من حسين المقهوي والبرازيلي كارلوس إدواردو.