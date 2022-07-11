أصبح اللاعب البرازيلي برونو هنريكي قريبًا من الرحيل عن الاتحاد خلال صيف 2022 بعد وجود قرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

نونو سانتو يُحبذ الاعتماد على لاعب آخر في خانة لاعب الوسط المدافع بالفترة المقبلة.

نادي الفيحاء مهتم بالتعاقد مع هنريكي لدعم خط الوسط خلال الفترة المقبلة بحسب ما ذكره منار الشاهين الناقد الرياضي.

برونو هنريكي يرد على أنباء رحيله بنادي الاتحاد

ونشر هنريكي صورة لأبرز أرقامه وإحصائياته مع نادي الاتحاد بالموسم المنصرم 2021/2022 عبر خاصية القصص المصورة في موقع الإنستجرام.

وعلى الرغم من تجديد عقد البرتغالي جواو موتينيو مع وولفرهامبتون الإنجليزي وابتعاده عن العميد، لكن سانتو سيحاول البحث عن بديله في الفترة المقبلة، بعد أن رفض أيضًا صفقة المصري طارق حامد.

المدرب البرتغالي يرغب في قيادة العميد للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل بعد أن خسر اللقب في الجولة الأخيرة بموسم 2021/ 2022 لصالح نادي الهلال.