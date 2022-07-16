تردد اسم اللاعب عبدالرحمن غريب مؤخرًا حول اقترابه من الانضمام لنادي النصر على سبيل الإعارة من الأهلي، وذلك بعد هبوط الأخير لدوري يلو.

وأثارت صورة للاعب بقميص نادي النصر، الجدل حول توقيعه لأصفر الرياض في صيف 2022، لكن اكتُشف فيما بعد أنها صورة غير حقيقية.

غريب قد يتسبب في رحيل مشاريبوف:

وقال الإعلامي عبدالمجيد بن طالب عبر حسابه في “تويتر”: “في حال تم الانتهاء بتوقيع النصر مع غريب سيرحل مشاريبوف على سبيل الإعارة من أصفر الرياض”.

يذكر أن غريب قد يرحل عن النادي الأهلي على غرار حسين المقهوي والبرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالله حسون.

ويرغب شباب الأهلي دبي الإماراتي في ضم مشاريبوف في حال تأكد رحيله عن النصر.