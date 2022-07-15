طلب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، التعاقد مع أحد لاعبي نادي الهلال خلال صيف 2022.

ويبحث سانتو عن ضم أفضل اللاعبين للعميد في صيف العام الحالي للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

ماذا يريد مدرب العميد ؟

بحسب التقارير فإن العميد يفكر في ضم الحارس حبيب الوطيان حارس نادي الهلال الذي يُعاني من قلة المشاركة بصورة أساسية مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حبيب الوطيان البالغ من العمر 25 عامًا، قضي النصف الأخير من موسم 2021- 2022، معارًا في الحزم، حيث لم يعد له مكان في تشكيل الهلال، مع تواجد الثنائي الكبير عبد الله المعيوف ومحمد العويس، لذا قد يوافق على انتقاله إلى الاتحاد.

وطلب سانتو ضم حارس محلي بسبب عدم اقتناعه بقدرات الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، بجانب الخبرة القليلة التي يتمتع بها الحارس راكان النجار.