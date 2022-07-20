صدم اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال جماهير فريقه بعدما كشف عن أن النصر سيكون المرشح الأقوى للظفر بـ دوري أبطال آسيا.

ماذا قال كويلار ؟!

وكشفت قناة caracol tv الكولومبية أن كويلار قال لـ سيرخيو هيريرا نجم منتخب كولومبيا ونادي الاتحاد الأسبق: إن تعاقد النصر مع الحارس الكولومبي أوسبينا سيجعل النصر مؤهلًا للفوز بـ دوري المحترفين السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وتابع هيريرا: “جوستافو كويلار شدد لي، على أن الهلال، لن يكون الفريق الرائد، في الموسم الرياضي الجديد 2022- 2023”.

وكان النصر تعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا قادمًا من نادي نابولي الإيطالي في صيف 2022، مما جعل أصفر الرياض يتراجع عن ضم الحارس المصري محمد أبو جبل من الزمالك المصري.