كشفت تقارير ألمانية أن اللاعب الألماني ليروي ساني لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صدم ريال مدريد الإسباني، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للريال.

وقالت صحيفة Bild الألمانية إن ساني مستمر مع بايرن ميونخ ولن ينضم للريال في صيف 2022.

أنانية ليفاندوفسكي دفعت نجم بايرن ميونخ للتفكير في الرحيل

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قالت : إن الألماني ليروى ساني بحث الرحيل عن البايرن بسبب ما وصفه بـ أنانية اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، حيث أكد أن الأخير أصبح يلعب لنفسه ولا يهتم بالجماعية.

وينتهي عقد ساني مع البايرن في 30 يونيو 2025، أي بعد موسمين من الآن