هاجم داني ميلز، لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلًا بأنه لن يلعب في أي من الـ6 أندية الكبار في الدوري الإنجليزي.

وقال ميلز لـ صحيفة Talk Sport: “أعرف أن أرقام كريستيانو رونالدو أفضل قليلًا وأنه لاعب كبير، ولكن إذا نظرنا إليه كلاعب كرة قدم، فإن البرغوث الأرجنتيني هو الأفضل”.

صدمة للنجم الأرجنتيني:

وأضاف: “بالرغم من ذلك، هل سأتعاقد مع ميسي في فريقي الآن؟ على الأرجح لا، ولا أعتقد أن أي من الستة الكبار البريميرليج سيتعاقد معه”.

وتابع ميلز: “ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام، لا أعتقد أنهم سيقبلون على خطوة مثل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني”.

وكان النجم الأرجنتيني انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.