يبدو أن فرص النصر في ضم اللاعب البلجيكي جيسون ديناير قد تضاءلت، بعدما أصبح مدافع نادي ليون الفرنسي قريبًا من الانتقال للدوري القطري.

نجم ليون يقترب من الدحيل:

أصفر الرياض بقيادة مدربه رودي جارسيا، بحث عن التعاقد مع ديناير صاحب الـ27 عامًا خلال صيف 2022 لكن اللاعب البلجيكي مرشح للانتقال لنادي الدحيل القطري لتعويض رحيل مواطنه توبي ألديرفيريلد.

العالمي نجح حتى الآن في حسم صفقتين وهما “الكولومبي أوسبينا في حراسة المرمى، والإيفواري غيسلان كونان”.

الصفقات القوية شعار النصر:

ويسعى العالمي لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للمنافسة على السوبر السعودي ودوري المحترفين وكأس الملك خلال الفترة المقبلة.